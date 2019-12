Kurz nach Landung

Flugzeug kommt am Flughafen Nürnberg von Landebahn ab

24.12.2019, 08:54 Uhr | dpa

Schock für die Passagiere eines Flugzeuges auf dem Weg nach Nürnberg: Nach der Landung kam ihre Maschine von der Landebahn ab – und rutschte auf eine Grünfläche.

Ein Passagierflugzeug ist am Flughafen Nürnberg nach der Landung am Montagabend gegen 17.40 Uhr vom Rollfeld abgekommen und auf eine Grünfläche gefahren. Glück im Unglück: Die mehr als 140 Passagiere sowie die Besatzungsmitglieder blieben bei dem Vorfall am späten Montagnachmittag unverletzt, wie ein Polizeisprecher auf dpa-Anfrage sagte. Sie wurden mit Bussen zum Terminal gebracht.

Warum die Maschine der türkischen Fluggesellschaft Onur Air von der Landebahn abkam, war zunächst unklar. Auch die Schadenshöhe war vorerst nicht bekannt. Der Flugverkehr konnte unbeeinträchtigt weitergehen.

Schon 2016 hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben, als ein A330 von Onur Air im unbefestigten Boden neben dem Asphalt stecken blieb und von einem Spezialfahrzeug geborgen werden musste. Damals warteten rund 300 Passagiere stundenlang in der Wartehalle des Flughafens.