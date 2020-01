Protest der Bauern

Traktoren rollen durch Nürnberg

17.01.2020, 17:47 Uhr | dpa , t-online.de

Ein Landwirt steigt in einen Traktor. Landwirte in vielen Teilen Deutschlands protestieren erneut. (Quelle: Archivbild/Sebastian Kahnert/dpa)

In Nürnberg protestierten die Bauern und rollten mit ihren Traktoren durch die Stadt. Das erwartete Verkehrschaos blieb jedoch aus.

Eine angekündigte Demonstration von Tausenden Bauern hatte Nürnberg in Aufruhr versetzt. Da sie mit ihren Treckern zur Kundgebung auf dem Volksfestplatz fahren wollten, hatte die Polizei vor verstopften Straßen gewarnt. Doch das Verkehrschaos ist offenbar ausgeblieben.



In Nürnberg sei der Verkehr nur im direkten Umfeld der Veranstaltung behindert worden. "Der Kollaps ist ausgeblieben", sagte ein Polizeisprecher. An der Sternfahrt nach Nürnberg hatten sich nach einer Schätzung der Polizei Landwirte mit rund 2.000 Traktoren beteiligt, mehrere hundert weitere Fahrzeuge seien aus der Region Nürnberg hinzugekommen. Seit den Morgenstunden rollten sie in einer Sternfahrt aus allen Himmelsrichtungen mit ihren Fahrzeugen auf Nürnberg zu. Dies hatte teils zu leichten Behinderungen auf den Autobahnen geführt.

#Update #Bauernprotest #Nürnberg



Anfahrtsroute für Teilnehmer mit #Traktoren aus dem Westen von #Mittelfranken geändert. Anfahrt jetzt über den Südring zum Volksfestplatz. Von 09:30 Uhr bis 13:00 Uhr kommt es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.https://t.co/9SpZOMTiFB pic.twitter.com/YU7rMxERf2 — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) January 17, 2020

Anlass der Demonstration war der Beginn der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Die Landwirte protestierten gegen die ihrer Ansicht nach verfehlte Agrar- und Umweltpolitik protestieren wollen. Sie kritisieren unter anderem die geplante Verschärfung der Düngeverordnung und Auswirkungen des Insektenschutzes. Eine pauschale Unterversorgung von Pflanzen führe zu Humusabbau und letztlich höherer CO2-Freisetzung, hieß es in einer Mitteilung der Protestbewegung.



Die Landwirtschaft dürfe nicht mehr länger billiger Rohstofflieferant der Lebensmittelindustrie sein. Die Ausrichtung der Produktion auf Weltmarktpreise habe in Europa keine Zukunft.