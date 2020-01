Nürnberg

Bewaffnete Senioren bedrohen Mann: Festnahme

17.01.2020, 20:25 Uhr | dpa

Einen Tag, nachdem ein bewaffnetes Paar in Nürnberg eine Passantin angesprochen hat und damit drohte, einen per Foto gesuchten Mann niederschießen zu wollen, hat die Polizei die beiden Verdächtigen gefasst. Am Freitag habe sich eine weitere Zeugin gemeldet und berichtet, in ihrer Nachbarschaft sei ebenfalls mit dem Foto nach dem Mann gesucht worden. Anhand des Bildes und weiterer Ermittlungen machte die Polizei nach eigenen Angaben die Wohnung eines älteren Ehepaares ausfindig, die dann von Spezialeinsatzkräften gestürmt wurde.

In der Wohnung fand die Polizei drei Schreckschusswaffen. Sie wurden sichergestellt. Der 71 Jahre alte Mann gab den Vorfall zu. Er sei seinerseits von dem anderen Mann bedroht worden. Für die Schreckschusswaffen hatte der 71-Jährige einen Waffenschein. Gegen ihn und seine 69-jährige Frau wird ermittelt. Die Suche nach dem weiteren Mann dauerte an.