Nürnberg

SPD will mehr ÖPNV: aber "keinen Krieg gegen Autofahrer"

25.01.2020, 18:26 Uhr | dpa

Ja zum Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs, Nein zum Verbot von Autos mit Verbrennungsmotor lautet das Fazit der SPD-Fraktion nach ihrer Klausur in Nürnberg. Damit positionieren sich die Sozialdemokraten gegen den grünen Koalitionspartner. "Man kann den Leuten nicht vorschreiben, dass sie mit ihrem Auto mit Verbrennungsmotor in zehn Jahren nicht mehr in die Stadt fahren können", sagte Vizefraktionschef Jörg Stroedter der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Erst müsse sichergestellt sein, dass die Voraussetzungen für die Elektromobilität wie preisgünstige Fahrzeuge und Ladekapazität gegeben seien. "Mit der SPD gibt es keinen Krieg gegen die Autofahrer."

Stroedter erneuerte damit seine Kritik an den in der vergangenen Woche bekannt gewordenen Vorschlägen der grünen Senatorin für Verkehr und Umwelt, Regine Günther. Deren Senatsverwaltung hat in einer Besprechungsunterlage für den Senat eine Reihe von Initiativen zur CO2-Einsparung aufgelistet. Dazu gehört, ab dem Jahr 2030 Pkw mit Benzin- und Dieselmotoren in der Umweltzone innerhalb des S-Bahnrings möglichst auszuschließen. Mit dem Thema könnte sich der Senat bereits am kommenden Dienstag beschäftigen - inhaltlicher Streit dürfte dann absehbar sein.

Klar ist, die SPD-Fraktion will mehr Tempo beim ÖPNV-Ausbau: "Wir brauchen dringend neue U- und S-Bahnlinien", sagte deren verkehrspolitischer Sprecher, Tino Schopf, am Samstag. "Da müssen wir dringend in die Puschen kommen." Die Berliner SPD-Fraktion hat sich bei ihrer Klausur in Nürnberg seit Freitag mit Themen wie dem Klimawandel beschäftigt, die Abgeordneten reisen am Sonntag zurück in die Hauptstadt.

Der ÖPNV dürfe nicht weniger subventioniert werden als der Autoverkehr, erklärte Bernd Rosenbusch, Geschäftsführer der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH, den Berliner Sozialdemokraten. "Wir brauchen mehr Geld für U-Bahn und Straßenbahn." Er empfahl ebenfalls, möglichst viele Autofahrten durch ÖPNV-Fahrten zu ersetzen, aber das Auto nicht zu verbieten.

SPD-Fraktionschef Raed Saleh hatte zuvor bereits betont, er bevorzuge Anreize statt Verbote. Ökologie und Klimaschutz müssten für die Menschen bezahlbar bleiben. Die Kosten für ein grünes Berlin dürften nicht die Ärmsten zahlen - auch darin klang Kritik am Koalitionspartner an, über den Saleh in seiner Auftaktrede am Freitag sagte, die Grünen hätten ihren Zenit bereits überschritten.

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD), als Gast bei der Klausurtagung, erklärte: "Es lohnt sich zu zeigen, wo wir einen Unterschied machen. Wir denken das Soziale immer zusammen mit allen anderen Bereichen wie beispielsweise Ökologie und Klimaschutz, Wirtschaft, Bildung, Kultur oder Digitalisierung."