Nürnberg

1. FC Nürnberg peilt in Heidenheim dritten Sieg am Stück an

14.02.2020, 01:33 Uhr | dpa

Trainer Jens Keller (r) aus Nürnberg feiert den Sieg bei Spielende und hebt die Fäuste. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archiv (Quelle: dpa)

Der 1. FC Nürnberg will seine Siegesserie in der 2. Fußball-Bundesliga fortsetzen. Nach zwei Erfolgen nacheinander treten die Franken heute (18.30 Uhr/Uhr) beim Tabellenvierten 1. FC Heidenheim an. "Selbstvertrauen und Überheblichkeit können nah beieinander liegen. Wir müssen jetzt einfach weitermachen", mahnte Trainer Jens Keller seine Nürnberger, die derzeit auf dem 13. Platz stehen. Nach einer verbüßten Gelb-Rot-Sperre kann der "Club" wieder auf Stürmer Michael Frey zurückgreifen. Der Schweizer wurde zuletzt beim 1:0 gegen Osnabrück von Adam Zrelak vertreten. U21-Nationalspieler Robin Hack fehlt hingegen gelb-gesperrt.

