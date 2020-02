Nürnberg

Fast dreimal so schnell wie erlaubt auf der Straße erwischt

18.02.2020, 15:20 Uhr | dpa

Fast dreimal so schnell wie erlaubt ist ein Mann in Nürnberg Auto gefahren. Mit rund 130 Kilometern pro Stunde fuhr er auf einer Straße im Stadtgebiet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Erlaubt waren auf dieser Strecke 50 Stundenkilometer. Die Polizisten erwischten den Mann bei einer Geschwindigkeitsmessung am Freitag. Den Autofahrer erwarten jetzt zwei Punkte in Flensburg, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie 1360 Euro Bußgeld.