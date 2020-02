Würzburg

"Helau und Alaaf": Faschingsumzüge in Franken

23.02.2020, 03:20 Uhr | dpa

Mit den traditionellen Faschingsumzügen erreicht der Karneval in vielen Städten Frankens am heutigen Sonntag seinen Höhepunkt. Zum größten Faschingsumzug in Süddeutschland "rechts des Rheins" wollen ab 11.55 Uhr mehr als 150 Gruppen und Musikkapellen mit 3000 Teilnehmern durch die Innenstadt von Würzburg ziehen. Erwartet werden nach Angaben der Veranstalter mehrere Zehntausend Besucher.

In Nürnberg setzt sich der Fastnachtszug um 13 Uhr am Stadtpark an der Bayreuther Straße in Richtung Altstadt in Bewegung. Laut dem Förderverein Nürnberger Fastnachtszug ist er mit seiner ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1397 der weltweit älteste Faschingszug. Angemeldet haben sich mehr als 40 Gruppen mit drei Kapellen, 29 Wagen und fast 2000 Teilnehmern.

Ab 14 Uhr schlängelt sich in Coburg der traditionelle "Gaudiwurm" mit rund 60 Gruppen, 1000 aktiven Narren und 20 Wagen durch die Innenstadt bis zum Marktplatz.

In Bayreuth startet der Faschingsumzug um 13 Uhr am Volksfestplatz in Richtung Innenstadt. Hier sind 22 Gruppen und 19 Wagen mit etwa 1000 Teilnehmern unterwegs. Erwartet werden zehn- bis fünfzehntausend Zuschauer.

Traditionell erst am Faschingdienstag schlängelt sich in Bamberg der Faschingsumzug durch die Altstadt, der in diesem Jahr unter dem Motto "Zirkus - Manege frei für diese Schau" steht. Los geht's hier um 13.33 Uhr.

Auf den Motivwagen dürften in diesem Jahr vor allem die Kommunalwahl und die dabei antretenden Politiker zur Zielscheibe werden.