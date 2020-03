Feuerwehr im Einsatz

Rauch über Altstadt – Fachwerkhaus in Flammen

05.03.2020, 10:24 Uhr | dpa

Die Einsatzkräfte löschen ein Feuer: In Nürnberg stand ein Fachwerkshaus in Flammen. (Quelle: Oßwald/NEWS5/dpa)

Über Nürnberg hing am Morgen eine dicke Rauchwolke. In der Altstadt stand ein historisches Haus in Flammen. Das hätte auch für die angrenzenden Häuser gefährlich werden können.

In einem Fachwerkhaus in der Altstadt Nürnberg ist ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner des Hauses am Albrecht-Dürer-Platz konnten sich am Donnerstagmorgen rechtzeitig ins Freie retten. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen und weiteren Fahrzeugen im Einsatz, um zu verhindern, dass die Flammen in der eng bebauten Altstadt auf weitere alte Häuser überspringen. Rauchwolken zogen am Morgen über die Altstadt.



Das Feuer im Dachstuhl sei am Vormittag unter Kontrolle gewesen, sagte ein Feuerwehrsprecher.



Die Einsatzkräfte seien aber noch mindestens bis Mittag damit beschäftigt, einzelne Brandnester im Dach zu löschen. Die Brandursache und die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.