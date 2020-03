Testergebnis positiv

Erster Coronavirus-Fall beim 1. FC Nürnberg

13.03.2020, 12:47 Uhr | dpa, t-online.de

Der 1. FC Nürnberg hatte sein komplettes Team zum Coronavirus-Test geschickt. Zuvor war bekannt geworden, dass es beim Gegner Hannover 96 einen Fall gab. Nun ist das Ergebnis da.

Beim 1. FC Nürnberg gibt es als ersten Profi-Verein in Bayern einen positiven Befund auf das Coronavirus. Wie der Fußball-Zweitligist in Nürnberg am Freitag mitteilte, hatten sich Spieler, Trainer und Betreuer nach den aktuellen Entwicklungen am Mittwoch einem Test unterzogen.



ℹ Die vorsorglichen Tests haben ergeben: Positiver Befund bei mindestens einer Person.



Wir halten euch auf dem Laufenden, sobald es weitere Details gibt.#fcnhttps://t.co/2KADOqqmBz — 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) March 13, 2020

Wer infiziert ist, wurde nicht präzisiert. "Wir halten euch auf dem Laufenden", schrieb der "Club" auf Twitter. Demnach soll es mindestens einen positiven Test geben haben.



Am Sonntag soll der 1. FC Nürnberg in Hamburg gegen den FC St. Pauli spielen. Welche Konsequenzen das positive Testergebnis für das Spiel hat, steht noch nicht fest.