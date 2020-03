Nürnberg

Witwer gesteht Tötung seiner kranken Frau

20.03.2020, 14:15 Uhr | dpa

Im Prozess um den gewaltsamen Erstickungstod einer Frau in Schwabach hat ihr Witwer die Tat gestanden. Er habe seiner Frau im Bett liegenden Frau im Januar 2019 so lange ein Kissen auf das Gesicht gedrückt, bis sie nicht mehr geatmet hatte, sagte der 60 Jahre alte Mann am Freitag im Prozess vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichtes Nürnberg-Fürth.

Anders als in der Anklage der Staatsanwaltschaft, die von einem arglistigen Mord ausgeht, sagte der Angeklagte aus, die Frau habe den Tod gewollt. Bei den schwer kranken Eheleuten sei der Wunsch nach einem gemeinsamen Ableben gereift gewesen. Die Verteidigung geht daher nicht von Mord, sondern von Tötung auf Verlangen aus - was mit einer weitaus geringeren Haftstrafe belegt wäre als Mord.

Der Angeklagte schilderte am Freitag in einer langen Einlassung die jahrelange Krankheitsgeschichte der Frau. Zu mehreren Vorerkrankungen sei ein Krebsleiden gekommen, dass sich im Jahr 2018 deutlich verschlimmert habe. Seine Frau habe die Wohnung nicht mehr verlassen können.