Nürnberg

Nürnberg Ice Tigers haben neuem Geldgeber

04.06.2020, 12:04 Uhr | dpa

Nach dem Rückzug von Hauptsponsor Thomas Sabo haben die Nürnberg Ice Tigers einen neuen Geldgeber gefunden. Wie der fränkische Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mitteilte, steigt die NCP engineering GmbH ein. Die Vereinbarung mit dem fränkischen Software-Hersteller und Spezialisten für IT-Sicherheit läuft vorerst über drei Jahre. "In so einer Krise einen Hauptsponsor zu gewinnen, ist etwas Einzigartiges", sagte Ice-Tigers-Geschäftsführer Wolfgang Gastner. "Mir ist das Eishockey, sind die Ice Tigers, mittlerweile ans Herz gewachsen", äußerte NCP-Geschäftsführer Peter Söll.