In den frühen Morgenstunden des 10. Juli kam es in der Marienvorstadt in #Nürnberg zu einem Tötungsdelikt an einer jungen Frau.



Nachbarn informierten uns über den #Notruf über laute Schreie.



Beim Eintreffen konnten wir den männlichen #Täter festnehmen. Die #Ermittlungen laufen. pic.twitter.com/gcYkxEbARj