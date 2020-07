Fleischkonsum im Fokus

Warum Wildfleisch immer beliebter wird

20.07.2020, 08:30 Uhr | dpa

Fleischkonsum wird immer öfter hinterfragt, dabei wird Wildfleisch immer beliebter. Wie passt das zusammen? Nürnberger Sternekoch Valentin Rottner hat eine Erklärung.

Viele Menschen mögen kein Wild. Sie verbinden damit schwere Wintergerichte und einen strengen Geschmack. Doch das Image wandelt sich allmählich. "Die Bereitschaft wird mehr, sich an Wild wieder ranzutrauen", hat der Nürnberger Sternekoch Valentin Rottner beobachtet. "Die jüngere Generation ist da viel aufgeschlossener." Wild punkte mit Regionalität und Nachhaltigkeit und sei vielseitig verwendbar.



Im Forstbetrieb Nürnberg wird etwa Wildfleisch aus dem Nürnberger Reichswald ohne große Umwege für die Kunden angeboten. Das Wildbret hat wenig gemein mit dem konventionellen Fleisch aus der Supermarkttheke.

Sylvia Scheele vom Forstbetrieb Nürnberg hält ein Stück eingefrorene Reh-Keule in den Händen: Wildfleisch wird immer beliebter. (Quelle: Daniel Karmann/dpa)



In seinem Restaurant Waidwerk in Nürnberg tischt der Sternekoch seinen Gästen hauptsächlich Wild auf, egal ob Sommer, Herbst oder Winter. Das Reh in der Pfanne hat er dabei selbst geschossen oder ein mit ihm befreundeter Jäger.

Ähnliche Erfahrungen hat Jonas Baumgärtner von der Kochschule "Wild Cooking" im baden-württembergischen Blaustein gemacht, die auf Wild spezialisiert ist. 40 bis 50 Kochkurse gibt er im Jahr, fast immer sind sie ausgebucht. "Die Leute machen sich mehr Gedanken, woher ihr Fleisch kommt", erklärt sich Baumgärtner das große Interesse. Doch das Wissen, wie Wild zubereitet werde, sei verloren gegangen. Und viele glaubten, dass das bei Wild unheimlich kompliziert sei, was aber nicht stimme.