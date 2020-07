Nürnberg

Betrunkener Elfjähriger verpasst Polizisten blutige Nase

28.07.2020, 17:23 Uhr | dpa

Betrunken hat ein erst elf Jahre alter Bub einem Polizisten in Nürnberg die Nase blutig getreten. Der Junge wurde nach Polizeiangeben vom Dienstag am Abend zuvor von einer Nürnberger Betreuungseinrichtung als vermisst gemeldet. Die Beamten fanden ihn "stark betrunken" in einem Park und wollten ihn mit einem Streifenwagen nach Hause bringen. Der wehrte sich vehement, beleidigte und bedrohte die Beamten und und trat einem von ihnen mit voller Wucht ins Gesicht. Nach einem kurzen Fluchtversuch wurde er wegen seiner starken Alkoholisierung in ein Krankenhaus gebracht. Da er noch strafunmündig ist, gibt es keine Ermittlungen.