Nürnberg holt Nagelsmann-Assistent Klauß als neuen Chefcoach

30.07.2020, 13:29 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat Robert Klauß von RB Leipzig als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der 35-Jährige war zuletzt als Assistent von Julian Nagelsmann bei den Sachsen tätig und soll von der kommenden Woche an das Training des Clubs leiten, wie die Franken am Donnerstag mitteilten. Über die Vertragsdauer machte der FCN keine Angaben. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. Nürnberg hatte nach der Trennung von Jens Keller mit Interimscoach Michael Wiesinger knapp den Absturz in die Drittklassigkeit verhindert. Dieter Hecking war zuletzt als neuer Sportdirektor verpflichtet worden.