Nürnberg

Jobverluste: Agentur setzt auf Hilfspaket

02.08.2020, 10:35 Uhr | dpa

Angesichts der Hilfspakete des Bundes zur Überwindung der Corona-Krise setzen Arbeitsmarktexperten darauf, dass Investoren an ihren Vorhaben festhalten. Damit würden auch wieder mehr Menschen in Thüringen eine Beschäftigung finden. Zugleich werde für Arbeitgeber eine passgenaue Qualifikation der Mitarbeiter immer wichtiger, sagte Markus Behrens, Geschäftsführer der in Halle ansässigen Landesarbeitsagentur. Vom Jobverlust seien in Krisenzeiten vor allem Menschen mit geringer Qualifikation, jüngere Mitarbeiter und Ausländer mit Helferjobs betroffen.

In Thüringen haben sich den Angaben nach seit März etwa 14 000 Menschen wegen der Corona-Krise arbeitslos gemeldet. Sie haben ihren Job verloren, konnten nicht vermittelt werden oder keine Qualifizierung antreten. In diesem Ausmaß habe es das seit 1990 nicht gegeben.

"Wir sind in Thüringen bei der Zahl der Arbeitslosen über Nacht um Jahre zurückgefallen, auf das Niveau von 2016, 2017", sagte Behrens. Im Freistaat waren im Juli rund 70 300 Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote betrug 6,3 Prozent - wie bundesweit auch.