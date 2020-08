Nürnberg

1. FC Nürnberg startet am Donnerstag mit Training

02.08.2020, 12:59 Uhr | dpa

Der 1. FC Nürnberg bestreitet seinen Trainingsauftakt an diesem Donnerstag. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist am Sonntag mitteilte, bittet dann der neue Trainer Robert Klauß seine Mannschaft zur ersten Einheit auf dem Platz. Zuvor stehen schon zwei Corona-Tests, sportmedizinische Untersuchungen und der obligatorische Laktattest am Mittwoch auf dem Programm.

Der "Club" bestreitet sein erstes nicht-öffentliches Testspiel am 11. August (17.00 Uhr) beim Ligarivalen Jahn Regensburg. Weitere vier Testpartien und Ende August ein einwöchiges Trainingslager sind außerdem geplant. Wegen der Corona-Pandemie dürfen Fans bei öffentlichen Trainingseinheiten, Testspielen und dem Trainingslager weiter nicht dabei sein.

Der Trainingsauftakt am 6. August (voraussichtlich 14.30 Uhr) sowie weitere ausgewählte Einheiten und soweit möglich auch die Testspiele sollen über die digitalen Kanäle des FCN übertragen werden.

Der 1. FC Nürnberg hofft nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Saison unter Sportvorstand Dieter Hecking und Neu-Trainer Klauß, der von RB Leipzig gekommen war, auf große Schritte nach vorn.

Die neue Spielzeit soll mit der ersten DFB-Pokalrunde vom 11. bis 14. September beginnen. Eine Woche später sollen dann Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga den Spielbetrieb wieder aufnehmen.