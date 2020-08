Nürnberg

43-Jähriger stirbt nach Sturz in die Pegnitz

31.08.2020, 20:35 Uhr | dpa

Ein Mann ist am Montag in Nürnberg in die Pegnitz gestürzt und gestorben. Der 43-Jährige war im Bereich der Wöhrder Wiese in den Fluss gestürzt und konnte nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden, wie die Polizei mitteilte. Unter laufender Reanimation kam er in ein Krankenhaus, wo er starb. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht. Weitere Hintergründe waren zunächst unklar.