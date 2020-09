Hunderte kamen

YouTuber bestellt Fans in Skatepark – Polizei schreitet ein

03.09.2020, 12:24 Uhr | AFP

Ein Skatepark: Die Polizei löste eine Versammlung an einem Nürnberger Skatepark auf. (Quelle: Fredrik Sandberg/TT/Symbolbild/imago images)

Hunderte Fans des YouTubers Vertesi haben ihren Star in einem Nürnberger Skatepark treffen wollen. Doch die Polizei löste die Veranstaltung auf, bevor der Influencer eintraf.

Die Polizei in Nürnberg hat ein nicht angemeldetes Treffen von mehr als 500 Kindern und Jugendlichen in einem Skatepark aufgelöst. Diese seien Mittwochnachmittag nach einem Aufruf des YouTubers Claudius Vertesi mit Scootern und Skateboards in den Skatepark St. Leonhard gekommen, teilte die Polizei mit. Dabei hätten die Acht- bis 15-Jährigen Mindestabstände zum Teil nicht eingehalten und überwiegend keine Schutzmasken getragen, außerdem behinderten sie den Verkehr.

Die Polizei beendete das Treffen noch vor Eintreffen von Vertesi. Das abgesagte Event sollte Teil einer Deutschlandtour sein, bei der der bei YouTube auf 1,2 Millionen Abonnenten kommende Vertesi noch bis Ende des Monats in vielen Städten in Skateparks auftreten will.



Auf der Facebook-Seite des Influencers berichteten Eltern davon, dass ihre Kinder teils mehrere Stunden auf Vertesi gewartet hätten und entsprechend enttäuscht gewesen seien.