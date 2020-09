Nürnberg

Lebensgefährliche Attacke auf 54-Jährigen: Kein Haftbefehl

04.09.2020, 09:28 Uhr | dpa

Nach der lebensgefährlichen Attacke auf einen 54-Jährigen in Nürnberg ist die verdächtige Lebensgefährtin des Mannes wieder auf freiem Fuß. Die 34 Jahre alte Frau wurde einer Richterin vorgeführt, diese erließ aber keinen Haftbefehl, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Vor der Tat soll es einen Streit gegeben haben. Daher habe Notwehr nicht ausgeschlossen werden können.

Der 54 Jahre alte Mann war am Mittwochabend mit augenscheinlichen Stichverletzungen vor einem Gebäude gefunden worden. Die Fahnder entdeckten kurz darauf die 34 Jahre alte Lebensgefährtin des Mannes an einer Tankstelle - mit Blut an ihrer Kleidung. Gegen die Frau wird laut einer Sprecherin der Staatsanwaltschaft weiter wegen des Verdachts des versuchten Totschlags ermittelt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.