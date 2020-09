Nürnberg

Nürnbergs Schäffler mit Kniereizung

13.09.2020, 10:21 Uhr | dpa

Der 1. FC Nürnberg bangt vor dem Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga um den Einsatz von Stürmer Manuel Schäffler (31). Der Neuzugang vom SV Wehen Wiesbaden fehlte beim DFB-Pokal-Aus gegen RB Leipzig (0:3) mit Knieproblemen. "Es sieht jetzt nicht so schlimm aus", berichtete Trainer Robert Klauß am Samstag. Eine "kleine Reizung" habe sich bei dem Angreifer gebildet. "Wir schauen von Tag zu Tag und hoffen, die Reizung schnell rauszubekommen", sagte Klauß weiter. Der "Club" startet am kommenden Freitag (18.30 Uhr) beim SSV Jahn Regensburg in die neue Punkterunde.