Klimastreik in Corona-Krise

"Fridays for Future" gehen wieder auf die Straße

25.09.2020, 11:37 Uhr | t-online, dpa

Eine Person hält ein Plakat hoch (Archivbild): "Fridays for Future" wollen in Nürnberg erneut demonstrieren. (Quelle: imagebroker/imago images)

"Fridays for Future" gehen wieder auf die Straße: Nach coronabedingter Demo-Pause haben die Klima-Aktivisten wieder zum globalen Klimastreik aufgerufen. Was passiert in Nürnberg?

In mehreren großen Städten in Bayern finden zum internationalen Klimastreik von Fridays for Future am heutigen Freitag Demonstrationen statt. Auch in Nürnberg ist eine Versammlung angemeldet.

Am Freitagnachmittag, den 25.09.2020, findet in #Nürnberg eine #Versammlung mit Aufzug von #FridaysForFuture statt.



Wir bitten Euch, den #Anweisungen unserer Kollegen Folge zu leisten und den Bereich der Aufzugstrecke weiträumig zu umfahren.



🗺https://t.co/lNrarxOUJX pic.twitter.com/vOwMOahrdi — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) September 24, 2020

Etwa 1.000 Demonstranten wollen ab 12.30 Uhr durch die Straßen ziehen. Wie die Polizei mitteilte, kommt es dadurch zu Behinderungen im Stadtverkehr, die von 10 Uhr bis bis etwa 17.30 Uhr andauern könnten. Betroffen ist der Innenstadtbereich.



Die Auftaktkundgebung findet am Frauentorgraben statt. Danach soll der "Fridays for Future"-Zug über den Bahnhofsplatz, die Gleißbühlstraße, den Laufertorgraben und den Rathenauplatz verlaufen. Auf dem Rückweg sind der Laufertorgraben, die Steubenbrücke, der Marientorgraben und der Königstorgraben dafür gesperrt. Dann geht es über dem Bahnhofsplatz zurück zum Frauentorgraben, wo eine Abschlusskundgebung geplant ist.

Zum Infektionsschutz müssen alle Demonstranten Mund-Nasen-Schutze tragen und Mindestabstände einhalten.