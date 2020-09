Nürnberg

Totschlag unter Erntehelfern: Männer in Nürnberg vor Gericht

28.09.2020, 02:03 Uhr | dpa

Nach dem gewaltsamen Tod eines Erntehelfers beginnt heute am Landgericht Nürnberg-Fürth der Prozess gegen drei seiner Kollegen. Die Anklage wirft zwei 22 Jahre alten Männern vor, ihn nach einem Streit Ende September 2019 in Schwabach mit heftigen Fußtritten gegen Kopf und Körper bewusstlos geprügelt zu haben. Anschließend sollen sie den regungslosen Mann auf einer viel befahrenen Straße liegen gelassen haben, so dass er von einem Auto überrollt wurde. Zuvor hätten sie dem Opfer noch Handy und 45 Euro Bargeld abgenommen.

Der dritte Angeklagte hatte sich an den Tritten nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft nicht beteiligt, muss sich aber wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten. Für den Prozess vor der 5. Strafkammer des Landgerichtes gegen die drei Männer aus Polen sind insgesamt sieben Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird Ende Oktober erwartet.