Prognose: Arbeitslosigkeit in MV geht 2021 zurück

09.10.2020, 17:15 Uhr | dpa

Die Arbeitslosigkeit in Mecklenburg-Vorpommern wird einer Prognose des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge im kommenden Jahr zurückgehen. In allen ostdeutschen Flächenländern werde sie 2021 sogar unter dem Niveau liegen, auf dem sie vor Beginn der Corona-Krise im März gelegen habe, teilte das Institut am Freitag in Nürnberg mit.

Demnach liegt die prognostizierte MV-Arbeitslosenquote für das kommende Jahr bei 7,4 Prozent, 0,9 Prozentpunkte weniger als noch in diesem Jahr. Die Prognose auf Grundlage von Daten der Bundesagentur für Arbeit geht jedoch von mehreren Annahmen aus. Eine der wesentlichen ist, dass es nicht noch einmal zu einem kompletten Lockdown wegen der Corona-Pandemie kommt.

Die Entwicklung sei in Corona-Zeiten schwer einzuschätzen, sagte Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit, der dpa. Dort sei zudem eine mögliche Insolvenzwelle in Folge der Corona-Krise nicht mit eingerechnet.

Wichtige Wirtschaftszweige des Bundeslandes, wie das Gastgewerbe, seien Schwankungen ausgesetzt. Am Donnerstagnachmittag war bekannt geworden, dass in Berlin die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage die kritische Marke von 50 überschritten hat. Als Risikogebiet gelten Regionen, in denen dieser Wert überschritten wird. In den kommenden beiden Wochen haben die Berliner Schüler Herbstferien.

Der Landestourismusverband hat nach eigenen Angaben hochgerechnet, dass in den Berliner Herbstferien rund 150 000 Urlauber aus der Bundeshauptstadt nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen wären. Das Ausbleiben dieser Gäste bedeute für die gesamte Tourismusbranche im Land voraussichtlich einen finanziellen Verlust von bis zu 50 Millionen Euro. Demnach kommen über das Jahr verteilt etwa 15 Prozent aller Touristen aus Berlin.

Nach einer Erholung in den vergangenen Monaten drohen der Branche jetzt wieder neue Rückschlage, wie Haupt-Koopmann weiter sagte. Liquiditätshilfen und Corona-Lockerungen hätten in den vergangenen Monaten geholfen. "Zuletzt gab es auf dem Arbeitsmarkt einen, wenn auch zaghaften, Weg der Aufhellung", erläuterte die Arbeitsagentur-Chefin. Die Zahl der Arbeitslosen sei in MV vier Monate in Folge im Vergleich zum Vormonat gesunken.

Der Prognose zufolge wird die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten landesweit um 0,7 Prozent ansteigen im kommenden Jahr. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes waren Ende 2019 rund 575 000 Männer und Frauen in MV sozialversicherungspflichtig beschäftigt.

Einige Branchen, wie die Gesundheitsversorgung und Erziehung, seien krisensicherer und dort könnten zusätzliche Stellen entstehen, sagte Haupt-Koopmann. Bei der Beschäftigungsentwicklung gehen die Arbeitsmarktforscher für 2021 von einem flächendeckenden Zuwachs aus. Ein besonders hohes Beschäftigungsplus erwarten sie in Berlin.

Im Osten Deutschlands spiele vor allem der Rückgang der Erwerbsbevölkerung eine Rolle. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit sei deswegen schon vor der Corona-Pandemie relativ stark gewesen.

Die IAB-Forscher betonten, Prognosen auf regionaler Ebene wiesen eine hohe Unsicherheit auf. "Die Wirtschaftsstruktur und auch die Eindämmungsmaßnahmen infolge der Covid-19-Pandemie können regional unterschiedlich starke Auswirkungen auf die Arbeitsmarktentwicklung haben." Die Trends bei Beschäftigung und Arbeitslosigkeit könnten sich verstärken - oder auch ins Gegenteil umschlagen.