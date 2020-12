Aue

Erzgebirge Aue will 1. FC Nürnberg "heißen Tanz bieten"

20.12.2020, 01:51 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue strebt im letzten Spiel des Kalenderjahres seinen sechsten Saisonsieg an. "Wir wollen noch einmal alles abrufen, um erfolgreich zu sein. Wenn uns das gelingt, haben wir ein sehr gutes Jahr gespielt", sagte Trainer Dirk Schuster vor der Auswärtsaufgabe am heutigen Sonntag beim 1. FC Nürnberg. Die Sachsen haben mit 19 Punkten drei Zähler mehr auf dem Konto als die Franken. "Sie haben sich vor der Saison vielleicht auch ein bisschen mehr ausgerechnet und werden dementsprechend hochmotiviert sein, um in der Tabelle noch nach oben zu rutschen", meinte Schuster zum Gegner. Die Auer wollen zum Abschluss der Englischen Woche an die gute Leistung beim 4:1 gegen Karlsruhe anknüpfen. "Wir haben spielerische Fortschritte gemacht und wollen auch Nürnberg einen heißen Tanz bieten", sagte der 52-Jährige.