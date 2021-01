Nürnberg

Unbekannte erbeuten 83 000 Euro mit "Enkeltrick"

24.01.2021, 13:48 Uhr | dpa

Ein Mann hält einen Telefonhörer in der Hand. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Unbekannte haben mit dem sogenannten Enkeltrick 83 000 Euro von einem 84-Jährigen erbeutet. Am Telefon habe sich die mutmaßliche Betrügerin als Enkelin ausgegeben, die nach einem Verkehrsunfall 38 000 Euro benötige, um den Führerschein nicht zu verlieren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Rentner holte daraufhin das Geld von der Bank und übergab es an eine angeblich beauftragte Abholerin seiner Enkelin. Kurze Zeit später habe sie noch einmal um 45 000 Euro gebeten, um den Schaden des Unfalls zu begleichen, hieß es weiter. Erneut gab der Senior der Unbekannten das Geld.

Die Polizei warnt vor dem "Enkeltrick" und rät: "Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Seien Sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben. Rufen Sie die jeweilige Person unter der Ihnen bekannten Nummer selbst an. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt."