Nürnberg

Mann auf Drogen flüchtet mit Kind auf der Rückbank

24.01.2021, 15:26 Uhr | dpa

Ohne Führerschein, aber mit einem Kind auf der Rückbank und Drogen im Blut, ist ein 45-Jähriger mit seinem Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen. Die Streife sei in Nürnberg auf den Mann aufmerksam geworden, weil er eine rote Ampel überfahren habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als sie den 45-Jährigen aufhalten wollten, gab er den Angaben zufolge Gas und fuhr über mehrere rote Ampeln.

Nach kurzer Zeit hielt der Mann auf einem Gehweg an und floh zu Fuß in ein Waldstück. Nach kurzer Verfolgung nahm die Polizei ihn fest. Bei seiner Flucht zu Fuß ließ er den 10-jährigen Sohn seiner Lebensgefährtin alleine im Auto zurück. Die Beamten fanden eine Dose mit Marihuana - ein Drogentest war laut Angaben positiv. Der 45-Jährige muss sich nach seiner Fluchtfahrt am Samstagabend wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln verantworten.