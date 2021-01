Nürnberg

Nürnberg will "Leidenschaft" gegen Jahn Regensburg zeigen

26.01.2021, 17:41 Uhr | dpa

Der 1. FC Nürnberg will sich zum Rückrundenstart in der 2. Fußball-Bundesliga am morgigen Mittwoch gegen den SSV Jahn Regensburg aus seinem Tief befreien. Nach vier sieglosen Partien im neuen Jahr ist der Druck auf den fränkischen Traditionsverein wieder gestiegen.

"Die Bereitschaft und Leidenschaft muss da sein, dass wir dieses Spiel unbedingt auf unsere Seite ziehen wollen", sagte Trainer Robert Klauß vor dem Heimspiel gegen die Oberpfälzer. Die Nürnberger können dann auch den vielseitigen Mittelfeldspieler Mats Möller Daehli einsetzen, der kurzfristig vom KRC Genk aus Belgien ausgeliehen wurde. Nürnberg und Regensburg sind mit 20 Zählern punktgleich.