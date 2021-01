Nürnberg

Großbrand in Nürnberger Lagerhalle: Eine verletzte Person

26.01.2021, 21:49 Uhr | dpa

Feuerwehrleute bekämpfen am Dienstagabend in Nürnberg einen Brand in einer Lagerhalle. Foto: Bauernfeind/News5/dpa (Quelle: dpa)

In einer Lagerhalle in Nürnberg ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, mussten die Anwohner zeitweise wegen starker Rauchentwicklung gebeten werden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Person wurde bei dem Brand den Angaben zufolge leicht verletzt und musste mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst behandelt werden.

Die Ursache für das Feuer konnte zunächst nicht geklärt werden. Anwohner hatten der Polizei zufolge gegen 18.30 Uhr einen lauten Knall gemeldet. Auch die Ursache für den Knall war zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an. In der Spitze waren rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk vor Ort. Über den Sachschaden wurden am Dienstagabend keine Angaben gemacht.