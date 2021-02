Nürnberg

Feuer in Recycling-Betrieb: starker Rauch in Nürnberg

16.02.2021, 20:58 Uhr | dpa

Nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Recycling-Betrieb in Nürnberg hat die Polizei vor starkem Rauch gewarnt. Bewohner aus der Umgebung sollten Fenster und Türen geschlossen halten, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Lüftungsanlagen sollten abgeschaltet werden.

Das Feuer war der Polizei zufolge aus vorerst unbekannter Ursache in einer Lagerhalle des Recycling-Betriebs im Stadtteil Sandreuth entstanden. Rund 60 Kräfte der Feuerwehr kämpften am Abend gegen die Flammen. Ein Ende des Einsatzes war nach Angaben der Polizei noch nicht abzusehen.