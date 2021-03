Nürnberg

Preis für Arbeitsgruppe "Homosexuelle und Kirche"

07.03.2021, 19:02 Uhr | dpa

Die in Nürnberg ansässige Ökumenische Arbeitsgruppe "Homosexuelle und Kirche" (HuK) ist von der Schweizer Herbert Haag Stiftung für Freiheit in der Kirche für ihr Engagement ausgezeichnet worden. Am Sonntag wurde das Video zur Preisverleihung online gestellt. Aus Corona-Gründen fand sie in diesem Jahr nur digital statt. "HuK" setze sich "seit 1977 unermüdlich mit dem Konfliktfeld Homosexualität in Kirche und Religion auseinander", hieß es in der Begründung. "Sie engagiert sich für die Akzeptanz vielfältiger Lebens- und Familienformen, und sie bezieht in öffentlichen Aktionen und Stellungnahmen sowie in wissenschaftlichen Arbeiten immer wieder gründlich und klar Stellung.

Die Stiftung hatte Homosexualität als Herausforderung für die Kirchen ins Zentrum der diesjährigen Preisverleihung gestellt. "Obwohl in Staaten wie Deutschland, Österreich und der Schweiz die "Ehe für alle" eingeführt wurde und die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung gesetzlich verboten ist, hat sich im Vatikan in Sachen Homosexualität wenig getan. Das stößt zunehmend auf Unverständnis, auch bei vielen Gläubigen", teilte die Stiftung mit.