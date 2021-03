Wegen Corona-Pandemie

Nürnberg sagt Frühlingsfest ab

09.03.2021, 19:05 Uhr | dpa

Eine weitere Veranstaltung fällt der Corona-Pandemie zum Opfer: Auch das Nürnberger Volksfest im Frühling findet nicht statt.

Die Stadt Nürnberg hat das traditionelle Frühlingsfest wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Nordbayerns größtes Volksfest hätte eigentlich vom 3. bis zum 18. April stattfinden sollen, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Nun werde stattdessen an einem Konzept gearbeitet, das den Schaustellern in Form eines temporären Freizeitparks auf dem Gelände am Dutzendteich eine Alternative zu den coronabedingt ausfallenden Volksfesten und Kirchweihen bieten soll. In anderen Bundesländern seien solche Pop-up-Freizeitparks bereits erfolgreich umgesetzt worden.