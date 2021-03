Nürburg

"Hurricane" und "Deichbrand" wegen Corona abgesagt

10.03.2021, 11:15 Uhr | dpa

Zahlreiche große Open-Air-Festivals fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus - dazu gehören das "Hurricane Festival" in Scheeßel im Kreis Rotenburg/Wümme und das "Deichbrand"-Festival in Cuxhaven. Das teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live am Mittwoch mit. Abgesagt wurden auch "Rock am Ring" und "Southside".