Fürth

Klauß: Tabellenplätze vor Derby nicht relevant

19.03.2021, 15:21 Uhr | dpa

Der abstiegsbedrohte 1. FC Nürnberg betrachtet das brisante Derby gegen den Aufstiegskandidaten SpVgg Greuther Fürth losgelöst von den aktuellen sportlichen Unterschieden. "Unabhängig wie die Tabellenkonstellation und welcher Spieltag ist, ist ein Derby ein besonderes Spiel", sagte Trainer Robert Klauß am Freitag. "Deshalb ist egal, wer Favorit ist und wer auf welchem Tabellenplatz steht. Das ist vor dem Spiel nicht so relevant, das wird erst nach dem Spiel wieder interessant."

Der Tabellendritte aus Fürth ist am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Heimspiel Favorit gegen die in der 2. Fußball-Bundesliga auf Rang 14 platzierten Nürnberger. "Wir sehen es als Spiel, in dem wir eine große Chance haben, weil ein Derby immer dafür da ist", sagte Klauß. "Wir können unseren Fans viel zurückgeben, sie müssen auf viel verzichten."

Im Hinspiel gewannen die Fürther mit 3:2. "Derbys sind immer emotional. Im November war es mein erstes Derby, man bekommt ein Gefühl dafür. Eine Niederlage im Derby tut mehr weh als eine normale", erinnerte Klauß.

Zurück im Training ist Abwehrspieler Georg Margreitter. Fraglich ist der Einsatz von Hanno Behrens. Noel Knothe, Robin Hack, Felix Lohkemper, Pascal Köpke und Paul-Philipp Besong fallen auch im 268. Franken-Derby weiter aus.