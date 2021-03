Nürnberg

Bauarbeiten sorgen für Zugbehinderungen

22.03.2021, 11:57 Uhr | dpa

Wegen der Arbeiten zum viergleisigen Ausbau auf der Bahnstrecke Nürnberg-Berlin wird der Zugverkehr Ende März zwischen Nürnberg und Ebensfeld stark beeinträchtigt. Am kommenden Wochenende, von Freitag, 26. März, bis in der Nacht zu Montag, 29. März, müsse der Streckenabschnitt voll gesperrt werden, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit.

Unter anderem müssten am Bahnhof Hallstadt bei Bamberg neue Gleise in Betrieb genommen werden. Im Bahnhof Bamberg soll zudem vorsorglich nach Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gesucht werden. Die Züge werden umgeleitet. Einige Halte fallen aus, ICE-Züge zwischen München und Berlin brauchen bis zu 90 Minuten länger als gewohnt. Regionalzüge und S-Bahnen werden durch Busse ersetzt.