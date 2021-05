"Nein zu Judenhass"

1.200 Menschen unterstützen Kundgebung

23.05.2021, 17:42 Uhr | dpa, t-online

Nürnberg: Zahlreiche Menschen nehmen an der Kundgebung "Nein zu Judenhass" am Kornmarkt teil. (Quelle: dpa)

Zu einer großen Kundgebung gegen Judenhass hat die Kultusgemeinde Nürnberg aufgerufen. Rund 1.200 Menschen nahmen daran teil. Darunter auch bekannte Politiker der Umgebung.

Unter einem großen Polizeiaufgebot haben rund 1.200 Menschen in Nürnberg am Sonntag gegen Antisemitismus demonstriert. Die Veranstaltung blieb komplett friedlich, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken sagte.

Die Kundgebung stand unter dem Motto "Nein zu Judenhass" und wurde von zahlreichen Polizisten begleitet, die unter anderem von Dächern aus ein Auge auf die Menge hatte. Einige Teilnehmer trugen Israel- oder Regenbogenflaggen. "Gegen jeden Antisemitismus" stand auf Plakaten, oder die Forderung nach "Solidarität mit Israel".

Die Kundgebung wurde von der Allianz gegen Rechtsextremismus und vom Rat der Religionen in der Metropolregion Nürnberg unterstützt. Auch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (beide CSU) nahmen an der Kundgebung.

"Unerträgliche antisemitische Äußerungen"

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich bereits am Samstag mit deutlicher Kritik zu antisemitischen Vorfällen bei Demonstrationen in Deutschland gegen Israels Palästinenser-Politik.

In ihrer wöchentlichen Videobotschaft warnte sie: "Wer Hass gegen Juden auf unsere Straßen trägt, wer volksverhetzende Beleidigungen äußert, stellt sich außerhalb unseres Grundgesetzes." Die Kanzlerin sprach von "unerträglichen antisemitischen Äußerungen auf einigen Demonstrationen der letzten Tage". Sie forderte spürbare Folgen für die Täterinnen und Täter. Am Samstag waren in Berlin erneut zwei Demonstrationen zum Nahostkonflikt geplant.