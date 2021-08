Nürnberg

Funk, Blaulicht und Navi in einem: Update für Polizeiautos

04.08.2021, 13:23 Uhr | dpa

Ein neues digitales System in Streifenwagen soll bayerische Polizisten künftig unterstützen und sie zum Beispiel automatisch zum Einsatzort lotsen. Funk, Blaulicht, Martinshorn und Navigation ließen sich mit der am Mittwoch in Nürnberg vorgestellten Bedieneinheit zentral steuern, teilte das Innenministerium mit.

Über das System kann die Einsatzzentrale demnach zum Beispiel Aufträge zuweisen. Sobald die Besatzung diesen bestätigt, wird automatisch die Routenführung zum Einsatzort gestartet. Polizisten aus dem Präsidium Mittelfranken - wo die Einheit getestet wurde - hätten so schon einen Einbrecher auf frischer Tat festnehmen können. "Das ist gerade für ortsunkundige Unterstützungskräfte ein großer Vorteil und insgesamt ein großer Schritt zum volldigitalisierten Streifenwagen", sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

In diesem Jahr sollen laut Innenministerium noch 50, von 2022 bis 2025 bis zu 1000 Streifenwagen mit dem neuen System ausgerüstet werden, "bei entsprechendem Bedarf und zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln auch mehr". Die Einheit passt in Autos verschiedener Hersteller. Die Gesamtkosten waren demnach noch unklar, derzeit laufe noch die Ausschreibung für den Einbau des Systems.