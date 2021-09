Täter auf der Flucht

Junger Mann rastet aus und schlägt Kontrolleur

05.09.2021, 15:43 Uhr | dpa

Ein Fahrkartenkontrolleur hat in Nürnberg ein Trio nach ihren Ticktes gefragt. Einer der drei hatte keinen Fahrausweis und schlug mit der Faust zu. Der 53-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Ein junger Mann ohne Ticket ist der Polizei zufolge ausgerastet und hat einen Fahrkartenkontrolleur in der U3 am Bahnhofsplatz in Nürnberg unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 53 Jahre alte Kontrolleur prallte mit dem Hinterkopf gegen die Scheibe der U-Bahn, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Seine Brille ging zu Bruch.

Der Mann hatte in der Nacht auf Sonntag drei Jugendliche kontrolliert. Einer von ihnen konnte kein Ticket zeigen. Der mutmaßliche Täter und seine zwei Bekannten flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Kontrolleur wurde in ein Krankenhaus gebracht.