Nürnberg

Zukunftsmuseum in Nürnberg wird eröffnet

17.09.2021, 00:42 Uhr | dpa

Mit einem Festakt wird heute (11.00 Uhr) das Zukunftsmuseum in Nürnberg eröffnet. Die neue Zweigstelle vom Deutschen Museum in München will Zukunftstechnologien erlebbar machen und unter ethischen Gesichtspunkten diskutieren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will sich anschließend bei einem Rundgang über die Ausstellung informieren, in der mehr als 250 Exponate, Prototypen und Modelle zu sehen sind. Am Samstag und Sonntag haben Besucherinnen und Besucher freien Eintritt.