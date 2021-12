Nürnberg

Tödliche Schüsse auf Straße: Urteil im Mordprozess erwartet

09.12.2021, 01:37 Uhr | dpa

Aus Eifersucht soll ein 67-Jähriger seine von ihm getrennte Frau und einen Bekannten ermordet haben. Nun will das Landgericht in Nürnberg heute ein Urteil verkünden. Die Tat hatte der in den 1970er Jahren aus der Türkei eingewanderte Taxifahrer beim Prozessauftakt gestanden.

Die Frau soll der Angeklagte auf einer Straße in Nürnberg vor den Augen seines Sohnes erschossen haben, den Bekannten in einem Taxi in unmittelbarer Nähe. Nach Ansicht der Anklage hatte der Mann fälschlicherweise vermutet, dass die beiden Opfer ein Liebespaar seien.

Dem widersprach der Angeklagte im Prozess: Er habe Sorge gehabt, dass der Bekannte seine Frau finanziell ausnehme und deshalb mit beiden reden wollen. Dabei sei es zum Streit gekommen, ließ er seine Verteidigung erklären.

Der Staatsanwalt hatte nach Angaben eines Justizsprechers in seinem Plädoyer lebenslange Haft wegen zweifachen Mordes für den Angeklagten gefordert. Außerdem sah er eine besondere Schwere der Schuld, was eine Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausschließt. Die Verteidigung plädierte dagegen auf Totschlag und verzichtete darauf, ein konkretes Strafmaß zu stellen.