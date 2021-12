Nürnberg

Herrmann: Wurscht, wenn ein anderer Koch mehr Erfolg hat

18.12.2021, 14:53 Uhr | dpa

TV-Koch und Restaurantbesitzer Alexander Herrmann vergleicht sich durchaus mit seinen Kollegen - zieht aber am Ende doch sein eigenes Ding durch. "Wir vergleichen uns alle miteinander. Das ist in den Genen der Köche hinterlegt. Wir sind immer im Wettbewerb, weil wir zum einen zu viele in einem Teich sind; zum anderen, weil die Bewertung für ein gutes oder hervorragendes Essen immer subjektiv ist", sagte der Sternekoch den "Nürnberger Nachrichten" und der "Nürnberger Zeitung" (Samstag).

Allerdings suche er die Konkurrenz zu seinen Kollegen nicht. "Du musst in diesem Vergleich auch lernen, bei dir zu bleiben", sagte Herrmann. "Also, mir ist es wurscht, ob einer 30 Restaurants hat oder eins. Es gibt immer jemanden, der ist größer, schneller, der hat das schnellere Boot, mehr Kohle, mehr irgendetwas."