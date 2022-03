Nürnberg

Bayerns Großstädte betonen Wert von Kleingärten

05.03.2022, 09:28 Uhr | dpa

Ein Kleingarten ist in einer Kleingartenanlage zu sehen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Auch in Zeiten hoher Grundstückspreise betonen Bayerns Großstädte den Wert von Kleingartenanlagen. "Neben ihrer Funktion als Erholungsgrün spielen Kleingartenanlagen auch unter städtebaulichen, ökologischen und sozialen Aspekten eine wichtige Rolle im Gefüge der Stadt", schreibt das Nürnberger Stadtplanungsamt auf dpa-Anfrage.

Der Umweltreferent der Stadt Augsburg, Reiner Erben, verweist zudem auf einen Austausch zwischen Generationen, unterschiedlichen Ethnien und sozialer Herkunft. "Dies ist besonders vorteilhaft bei der Integration von Menschen mit Migrationsgeschichte und von Geflüchteten." In München hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter kürzlich gesagt: "Kleingärten gehören zu München, sie sind wichtig, weil sie vielen Menschen, die sich in München keinen eigenen Garten leisten können, die Möglichkeit geben, mit hohem Engagement eine städtische Grünoase zu bewirtschaften."

Die Nachfrage nach Parzellen ist spätestens seit Corona vielerorts deutlich höher als das Angebot - allein in München stehen laut dem Kleingartenverband der Stadt 2000 Menschen auf Wartelisten - bei insgesamt 8700 verfügbaren Parzellen. Neue Anlagen zu schaffen verlaufe zäh, heißt es vom Münchner Verband.

Augsburg will auf städtischen Flächen neue Anlagen errichten, nachdem durch Corona die Nachfrage gestiegen war. In Nürnberg bewegt sich der Bestand an Parzellen (über 8100) laut Stadt seit Jahren stabil auf hohem Niveau.