Zuvor Jobangebot abgelehnt

Versuchte Tötung: Trio geht auf 33-Jährigen los

13.03.2022, 17:10 Uhr | t-online, mtt

Polizeifahrzeug in Nürnberg (Archivbild): Die Ermittler werfen dem Trio versuchte Tötung vor. (Quelle: Future Image/imago images)

Drei Männer sollen in Nürnberg einen 33-Jährigen so schwer zusammengeschlagen haben, dass die Polizei jetzt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Die Polizei hat in Nürnberg drei Tatverdächtige festgenommen, die äußerst brutal auf einen 33-Jährigen losgegangen sein sollen. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, habe sich die Prügelattacke bereits am Freitag ereignet

Demnach sollen die drei Verdächtigen den Mann gegen 19.30 Uhr in eine Wohnung bestellt haben, um ihn ein Jobangebot zu unterbreiten. Als er nach seinen Aussagen dort ankam und das Angebot ablehnte, griff ihn das Trio unvermittelt an und schlug ihn zu Boden.



Attacke in Nürnberg: Als das Opfer am Boden lag, traten die Täter auf den Mann ein

Alle drei sollen mit Füßen auf ihr Opfer eingetreten haben ein. Der 33-Jährige konnte sich schließlich von seinen Angreifern losreißen und aus der Wohnung flüchten.

Erst Stunden später ließ er dann seine erheblichen Verletzungen in einem Krankenhaus behandeln. Ein Arzt verständigte daraufhin die Polizei, die die drei mutmaßlichen Täter noch in ihrer Wohnung antreffen und festnehmen konnte.

Die Staatsanwaltschaft geht aufgrund der massiven Verletzungen des 33-Jährigen von einem versuchten Tötungsdelikt aus und stellte Haftantrag gegen die drei Tatverdächtigen, die nun einem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt werden sollen.