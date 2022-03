Nürnberg

Bayerischer Jugendring will deutsch-ukrainisches Jugendwerk

19.03.2022, 11:58 Uhr | dpa

Demonstranten sind auf dem Senatsplatz versammelt, um für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. Foto: Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Der Bayerische Jugendring (BJR) hat bei seiner Vollversammlung in Nürnberg angesichts des Kriegs in der Ukraine die Schaffung eines deutschen-ukrainischen Jugendwerks gefordert. Der BJR werde sich bei den Abgeordneten im Bundestag für die Einrichtung einer solchen Organisation einsetzen, teilte der BJR am Samstag mit.

Internationale Beziehungen seien "aktive Friedensarbeit", heißt es in der Resolution vom Freitagabend. Den Austausch vor Ort in der Ukraine wolle man "möglichst bald reaktivieren und den Kontakt auch in dieser schwierigen Zeit aufrechterhalten". Den Bayerischen Jugendring verbinde mit dem National Youth Council Ukraine seit fünf Jahren eine Partnerschaft. Die Jugendvertreter aus der Ukraine wolle man zeitnah zu einer Konferenz im Freistaat einladen.