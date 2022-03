Ex-Freundin erstochen

Anklage will lebenslange Haft für mutmaßlichen Mörder

30.03.2022, 18:25 Uhr | dpa

Weil ein Mann seine Ex-Freundin brutal erstochen hat, fordert die Staatsanwaltschaft Nürnberg lebenslange Haft wegen Mordes. Die Verteidigigung plädiert auf Totschlag.

Ein 52-jähriger Mann soll seine Ex-Freundin erstochen haben und könnte nun zu einer langen Gefängnisstrafe verurteilt werden. Staatsanwaltschaft und Nebenklage forderten eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes, wie das Landgericht Nürnberg-Fürth am Mittwoch mitteilte. Der Verteidiger plädierte dagegen dafür, die Tat als Totschlag zu betrachten, und sprach sich für eine Freiheitsstrafe von neun Jahren aus.

Dem Deutschen wird vorgeworfen, die Frau im vergangenen Mai in ihrer Wohnung in Schwabach mit zahlreichen Messerstichen getötet zu haben. Laut der Anklage wollte er an dem Tag seine persönlichen Sachen holen. Er soll seiner Ex-Freundin erst von hinten in den Rücken, dann noch mindestens achtmal in den Oberkörper gestochen haben. Sie verblutete. Das Urteil wird am Freitag erwartet.