Nürnberg

Frühjahrsbelebung auf Arbeitsmarkt erwartet

31.03.2022, 03:38 Uhr | dpa

Fachleute rechnen mit einem weiter positiven Trend auf dem bayerischen Arbeitsmarkt. Bei der am Donnerstag (10.00 Uhr) von der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) vorgestellten Statistik für März soll sich die übliche Frühjahrsbelebung bemerkbar machen. Auswirkungen des Krieges in der Ukraine zeigen sich aus Sicht der Arbeitsmarkt-Experten in dieser Statistik noch nicht.

Die Zahl der Arbeitslosen war im Winter wie üblich saisonbedingt gestiegen. In einigen Branchen wie dem Baugewerbe wird in den Monaten witterungsbedingt weniger gearbeitet. Im Februar ging die Zahl der Arbeitslosen zurück, die Arbeitslosenquote lag bei 3,3 Prozent. Bayerns Arbeitsministerin Ulrike Scharf (CSU) rechnet im März mit einer positiven Entwicklung und einem Rückgang um 0,2 oder 0,3 Prozentpunkte.