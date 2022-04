Nürnberg

Unbekannte beschmieren Bundeswehr-Gebäude

29.04.2022, 12:59 Uhr | dpa

Unbekannte haben in Nürnberg ein Gebäude der Bundeswehr mit Farbe beschmiert. Sie hätten mehrere mit roter Farbe gefüllte Gegenstände, möglicherweise Glasflaschen, auf ein Karriereberatungsbüro der Bundeswehr geworfen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Tat sei "mit Sicherheit politisch motiviert" und das Gebäude nicht zufällig ausgewählt, sagte ein Sprecher - aus welcher Szene heraus, werde nun ermittelt. Durch den Vorfall am Mittwochabend oder Donnerstagmorgen sei ein Eingang beschädigt worden, der Schaden belaufe sich auf etwa 5000 Euro.