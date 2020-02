Reutlingen

Mann fliegt mit Auto in Apfelbaumplantage: schwer verletzt

14.02.2020, 06:59 Uhr | dpa

Ein 21-Jähriger ist mit seinem Auto in Grafschaft-Gelsdorf (Landkreis Ahrweiler) mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abgekommen und in eine Apfelbaumplantage geschleudert. Dabei verletzte sich der Mann am Donnerstagabend schwer, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Der Autofahrer aus Sinzig wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 8000 Euro.