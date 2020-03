Reutlingen

Polizei warnt zur Bike-Saison vor Risiken

31.03.2020, 05:26 Uhr | dpa

Viele Vergnügungen lässt die Corona-Krise derzeit nicht zu - umso mehr freuen sich die Motorradfahrer auf den Start der Saison. Fahrten ins Blaue sind im Südwesten derzeit erlaubt. "Wenn die Biker alleine unterwegs sind oder eine Sozia dabeihaben und nicht im Rudel zusammenstehen, sagt keiner was", erklärt Christian Wörner vom Polizeipräsidium Reutlingen. Auch die Fahrt in Gruppen mit bis zu acht Bikern ist nicht verboten. "Die halten ja automatisch den Sicherheitsabstand ein." Nur absteigen und sich zur Unterhaltung zusammenstellen - etwa an Bikertreffs - dürfen sie nicht wegen der Ansteckungsgefahr. "Das wäre fatal, ab dreiköpfigen Gruppen drohen Geldbußen von 100 bis 1000 Euro", warnt Wörner.

Die Reutlinger Polizei ist für die vielen beliebten Kurvenstrecken hinauf auf die Schwäbische Alb zuständig. Sie verweist auf ein erhöhtes Unfallrisiko zum Saisonbeginn, wenn die Biker noch ungeübt sind und auch die Autofahrer sich wieder an die Motorräder gewöhnen müssen. Zudem sind die Straßen aufgrund der aktuellen Lage derzeit weniger voll. Dies könnte manche dazu verleiten, die eigenen Fähigkeiten zu überschätzen.

Die Zahl der Motorradunfälle im Südwesten lag im vergangenen Jahr bei 4887 - laut Innenministerium ein Sechsjahrestief. Der weitaus größte Anteil mit rund zwei Dritteln war auf überhöhte Geschwindigkeit zurückzuführen. Die Zahl der Toten lag im Jahr 2019 bei 94.