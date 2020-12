Reutlingen

Böse Überraschung bei Treffen mit Internetbekanntschaft

25.12.2020, 13:11 Uhr | dpa

Ein Date mit einer Online-Bekanntschaft ist für einen 58-Jährigen in Reutlingen wohl anders gelaufen als erhofft. Statt zweisame Stunden mit der jungen Frau zu verbringen, wurde der Mann brutal ausgeraubt.

Für einen 58-Jährigen hat das erste Treffen mit einer Internetbekanntschaft ein schlimmes Ende genommen. Die ihm zuvor persönlich nicht bekannte junge Frau lockte ihn einen Tag vor Heiligabend in Reutlingen unter einem Vorwand in ein Gebäude, wo drei Komplizen auf ihn warteten.



Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, forderte das Trio Bargeld. Als er sich weigerte, schlugen die Drei auch mit einer Weinflasche auf ihn ein. Dann entrissen sie ihm seine Jacke mit etwa 400 Euro in bar, Handy und Autoschlüssel. Sie flüchteten zu Fuß mit der Beute und wurden trotz des Einsatzes mehrerer Streifenwagen und eines Hubschraubers am Donnerstag noch gesucht. Der 58-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.